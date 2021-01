Ex-Cruzeiro, Alex Apolinário morre após desmaiar dentro de campo em Portugal

Jogador estava internado desde o último domingo (3), quando sofreu uma parada cardíaca dentro de campo pelo Campeonato Português.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Getty Images

Faleceu nesta quinta-feira (7), o ex-jogador do Cruzeiro, Alex Apolinário. O atleta foi vítima de uma parada cardiorrespiratória dentro de campo no último domingo (3), enquanto defendia o FC Alverca, clube da terceira divisão do Campeonato Português. Alex tinha 24 anos, e deixa esposa e dois filhos. De acordo com o Alverca, o jogador faleceu por morte cerebral.

Alex foi um dos destaques das categorias de base do Botafogo-SP antes de se transferir para o time mineiro. Em 2015, chegou ao Cruzeiro e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, sendo um dos principais nomes da campanha semifinalista da Raposa naquela competição. Disputou, ainda, alguns jogos pelo time principal do Cruzeiro. Em 2019, se transferiu para o clube português.

Jogador foi campeão da Copa do Brasil de 2017 pelo Cruzeiro/Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Em nota, o Alverca comunicou o falecimento do jogador. “Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares.”