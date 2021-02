Ex-Boa Esporte, Renan Rocha fala sobre chegada ao São Luiz, amistosos e estreia no Gauchão 2021

Um dos grandes reforços para Gauchão 2021, goleiro que veio do Boa Esporte-MG avalia pré temporada do São Luiz de Ijuí.

“Chego com objetivo de representar a camisa do São Luiz da melhor forma possível, para que o clube consiga às vagas pra série D e copa do Brasil, e quem sabe classifique para uma eventual semifinal de campeonato. Já me adaptei, o clube e a cidade me acolheram muito bem, espero retribuir dentro de campo o carinho de ambos”, disse Renan Rocha.

O goleiro falou sobre os jogos amistosos, da pré temporada. Destaque para o primeiro jogo, diante do sub-20 do Grêmio.

“Fizemos um bom jogo por ser o primeiro da temporada, sabemos que temos muito a trabalhar para melhorar a performance, mas começar vencendo e sempre importante pra dar moral ao grupo”, destacou Renan Rocha.

Resultados dos amistosos da Pré Temporada do São Luiz de Ijuí.

06/02 – 2×0 Grêmio (sub-20) em Ijuí – gols de Gustavo Xuxa e Hugo Almeida.

14/02 – 2×0 Concórdia em Frederico Westphalen – gols de Gustavo Xuxa e Hugo Almeida.

20/02 – 2×1 Santa Cruz, nos Plátanos – gols de Mizael e Juba

Renan Rocha finaliza falando sobre a expectativa para a estreia do campeonato Gaúcho 2021.

“Sabemos que é um campeonato muito equilibrado, e estreamos em casa, precisamos fazer prevalecer o mando de campo e procurar a vitória para começar com pé direito a competição”, finalizou.

O São Luiz é o mandante da partida de amanhã, mas o clube perdeu dois mandos de campo no último campeonato, por isso irá mandar o jogo de amanhã na Arena União Frederiquense

A primeira rodada do Gauchão 2021, será amanhã (sábado), diante do Ypiranga, às 15h30, na Arena União Frederiquense, em Frederico Westphalen/RS.

Fonte: Ascom Paulo Reale/Foto: Lucas Dornelles/E.C. São Luiz