Evento de abertura do JEMG 2018 em Três Corações

Foram declarados abertos os Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG 2018, na noite desta segunda-feira (23), no Ginásio Pelezão, quando foram apresentadas as delegações das 28 escolas participantes.

Os alunos/atletas entraram com suas bandeiras ao som da Banda da ESA que também executou o Hino Nacional. As bandeiras Nacional, de Minas Gerais e de Três Corações foram conduzidas por integrantes do Clube dos Desbravadores. Em seguida foi acesa a Pira Olímpica pelo aluno Helton Luis da Silva, atleta tricordiano da modalidade de voleibol, destaque na última edição do Jojuninho. O juramento foi feito pela aluna Giovanna Andrade da Silva, atleta tricordiana destaque na modalidade de basquete.

O Superintendente Regional de Ensino de Minas Gerais, Erivelton Giovani Ramos, comentou que o JEMG é o maior e o mais importante programa esportivo-social do Estado.

Representando o prefeito Cláudio Pereira, que não pode comparecer por compromisso previamente assumido, o secretário de Desenvolvimento Social, Vinícius Dutra, deu as boas vindas às equipes, ressaltando o orgulho de Três Corações sediar, após 7 anos, um evento de tamanha importância, o que fortalece a cidade no cenário esportivo perante o Estado.

Cidades participantes:

Três Corações (cidade sede) – Alfenas – Boa Esperança – Cambuquira – Campanha – Campo do Meio – Campos Gerais – Carmo da Cachoeira – Carvalhópolis – Coqueiral – Cordislândia – Elói Mendes – Fama – Guapé – Ilicínea – Lambari – Luminárias – Machado – Monsenhor Paulo – Nepomuceno – Paraguaçu – Poço Fundo – Santana da Vargem – São Bento Abade – São Gonçalo do Sapucaí – Três Pontas – Turvolândia – Varginha.

Os Jogos Escolares de Minas Gerais Escolares de Minas Gerais – JEMG, que constitui uma ação do Governo de Minas Gerais, de realização da Secretaria de Estado de Esportes e da Secretaria de Estado de Educação, sob a responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG), acontecerão até o dia 29 de abril, com partidas realizadas nas Escolas Estaduais Américo Dias Pereira, Godofredo Rangel, na Escola Municipal Henriqueta Gomes, no Círculo Militar, na UninCor e no Ginásio Pelezão.

Fonte: Prefeitura de Três Corações / Fotos: Cleiton Dutra