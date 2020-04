Estreia do Varginha Rugby no Campeonato Mineiro é suspensa devido ao adiamento do torneio

Pin Compartilhar 0 Compart.

A estreia do Varginha Rugby foi suspensa devido ao adiamento do Campeonato Mineiro em virtude da pandemia do novo coronavírus. O time de Varginha iria estrear contra o Nova Lima, fora de casa, no último sábado (4). A primeira partida em casa, seria na quinta-feira (9), onde iria encarar o BH Rugby.

A equipe sul-mineira é a única representante do interior do estado na competição.

Suspensão do torneio

A suspensão do torneio foi anunciada pelo presidente da Federação Mineira de Rugby, Daflas Cruz. Entre outras, o presidente ressalta no comunicado que a entidade segue monitorando a evolução do vírus e que tomou a decisão considerando o avanço do Covid-19, concordando com o decreto de emergência emitido pelo Estado de Minas Gerais.

Para finalizar, Daflas disse que recomenda ainda, que os clubes avaliem a necessidade de paralisação dos treinamentos durante este período e que comuniquem os órgãos responsáveis, além da entidade quase algum atleta venha ser infectado.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Varginha Rugby/Brendan Greene/Divulgação