Estão abertas as inscrições para a 7ª Copa de Natação em Extrema

A 7ª Copa de Natação de Extrema promete agitar o complexo aquático do Ginásio Poliesportivo. O evento será no dia 08 de março e contará com competição nos naipes masculino e feminino separadamente em todas as categorias, inclusive pré-mirim e a PCD (pessoas com deficiência).

Para aqueles que querem competir, as inscrições já estão abertas e se encerrarão no dia 03 de março. Elas podem ser feitas através do link: INSCRIÇÃO 7º COPA DE NATAÇÃO.

Para concluir a inscrição, deve-se, também, fazer a doação de 1 kg de alimento não perecível a ser entregue no dia da competição. Os competidores podem se inscrever em equipe ou individualmente, e cada participante poderá nadar no máximo três provas.

As três equipes com maior número de vitórias no resultado geral da competição receberão troféu. Já os competidores classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares de cada prova levaram para casa medalhas como prêmio. Na categoria pré-mirim, todos irão receber uma medalha por participação.

A piscina estará aberta para aquecimento a partir das 07h30 para todos os participantes e as provas de todas as categorias terão início às 09h. Na edição de 2019, o evento recebeu competidores das cidades mineiras de Extrema, Camanducaia e Cambuí, e as paulistas Atibaia, Bragança Paulista, Mairiporã e Nazaré Paulista.

A entrada é gratuita e todos podem comparecer para torcer pelo seu competidor favorito. Para mais informações sobre a inscrição, ligue (35) 3435-5859.

Confira as categorias de competição:

Categoria Pré-mirim (7 e 8 anos) – FESTIVAL

Estilo: 25m livre

Categoria Mirim (9 e 10 anos)

Estilos: 50m livre; 50m peito

Categoria Petiz (11 e 12 anos)

Estilos: 50m livre; 50m peito

Infantil (13 e 14 anos)

Estilos: 50m livre; 50m peito; 50m borboleta

Juvenil (15 e 16 anos)

Estilos: 50m livre; 50m peito; 50m borboleta; 100m livre; 100m peito

Júnior (17 a 19 anos)

Estilos: 50m livre; 50m peito; 50m borboleta; 100m livre; 200m livre

Pré-Sênior (20 a 30 anos)

Estilos: 50m livre; 50m peito; 50m borboleta; 100m livre

Sênior Júnior (31 a 40 anos)

Estilos: 50m livre; 50m peito; 50m borboleta; 100m livre

Sênior (41 a 50 anos)

Estilos: 50m livre; 50m peito; 100m livre

Sênior Master (a partir de 51 anos)

Estilos: 50m livre; 50m peito; 100m livre

PCD (Pessoa com deficiência)

Estilo: 50m livre

Fonte: Prefeitura de Extrema/Foto: Divulgação