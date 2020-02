“Estamos evoluindo a cada partida”, diz volante Dodô Zandoná, do Carajás EC

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um dos principais reforços do time para o Paraense, volante vê time crescendo jogo a jogo

O Carajás empatou em 0x0 com a equipe do Bragantino, na tarde do último domingo (2), no Estádio Diogão, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paraense 2020.

O Carajás poderia ter saído com a vitória, mas a estrela do goleiro do Bragantino brilhou, salvando o Tubarão de uma derrota dentro de casa. Foram pelo menos quatro chances que o Carajás perdeu estando “cara a cara” com o goleiro.

O volante Dodô, avaliou a partida e falou sobre o empate com o Bragantino na rodada do final semana:

“Fizemos uma excelente partida, foi um jogo em que impomos nosso ritmo, o time todo foi muito bem, inclusive os que entraram, mantiveram o nível e isso é muito importante. O empate foi injusto ao meu ver, tivemos pelo menos 5 chances claras de gol, 4 bolas na trave, criamos muito, e eles finalizaram ao nosso gol 1 ou 2 vezes apenas o jogo todo, mereciamos ter saído com a vitória, mas futebol é assim, e o importante é que somamos ponto fora de casa”, disse Dodô.

Dodô também falou sobre suas expectativas para a próxima rodada, na partida contra o Castanhal:

“Vamos nos preparar para um a grande jogo. Temos umas semana cheia pra trabalhar e sabemos que vamos jogar contra um time muito qualificado, mas vamos pra fazer nosso jogo. Tenho certeza que vamos conseguir um bom resultado”, ressaltou.

O volante finaliza falando sobre ‘acreditar’ no elenco:

“Nosso time vem em uma crescente muito boa. Estamos evoluindo a cada partida. Tenho certeza que vamos brigar por algo grande na competição”, finalizou.

Na quarta rodada no Paraense, o Carajás visita o Castanhal no próximo domingo (9).

Foto: Matheus/Carajás EC