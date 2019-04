Estaduais pelo país – Finais terão confrontos de gigantes

Os campeonatos estaduais pelo Brasil estão chegando ao final. Na maior parte dos estados brasileiros, os clubes que vão disputar os troféus de campeões já estão confirmados. Confira uma prévia abaixo dos principais campeonatos estaduais pelo país.

Mineiro

Após vencer o América por 3×2 no primeiro jogo, com 3 de Fred artilheiro da competição, o Cruzeiro voltou a vencer a partida de volta, agora por 3×0 e chegou a final. Léo, Fred e Rafinha marcaram para a Raposa, e o Coelho reclamou de gol anulado pelo VAR no início do jogo.

O Atlético não tomou conhecimento do Boa Esporte e goleou por 5×0 no Mineirão. Geuvânio marcou o primeiro dele com a camisa alvinegra, Luan foi o melhor em campo e o artilheiro Alerrandro ficou no banco. O Boa, campeão do interior do estado se despediu da competição após bom campeonato.

Carioca

Depois de muita confusão com o regulamento e conhecidos os campeões da Taça Rio e Taça Guanabara, as semifinais do carioca foram disputadas neste final de semana. Enquanto o Flamengo despachou o Fluminense, o Vasco venceu o Bangu e também está na final. As equipes se enfrentam nos dias 14 e 21, domingos próximos, às 16h, no Maracanã.

Vasco e Flamengo disputarão uma final sem vantagens. Dois empates ou dois resultados iguais favorecendo cada um dos lados leva a decisão para os pênaltis.

Paulista

Depois de contratar jogadores conhecidos como Ricardo Goulart, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, o Palmeiras iniciou o ano elogiado por comentaristas, que diziam ser o melhor clube do país. Mas, nas três últimas partidas em que disputou, não foi isso que a equipe de Felipão Mostrou. Após empatar em 0x0 na primeira partida contra o São Paulo, um novo placar zerado levou a decisão da vaga para a final do Paulista nos pênaltis. E ai o tricolor levou a melhor e venceu por 5×4.Após 16 anos o São Paulo chega a uma final de Campeonato Estadual e o Palmeiras, eliminado, tenta ainda engolir a derrota na última partida na Libertadores e seguir vivo para o restante da temporada.

O adversário do São Paulo sai na noite desta segunda-feira (8), quando Santos e Corinthians se enfrentam no Pacaembu, às 20h. A primeira partida terminou 2×1 para o timão. As finais acontecem nos próximos domingos (14 e 21), às 16h.

Gaúcho

No sul do país também deu a lógica. Grêmio e Internacional disputam a final do Estadual nos próximos domingos (14 e 21), às 16h. A primeira partida acontece no Beira Rio e a finalíssima na Arena do Grêmio.

O tricolor gaúcho empatou em 0x0 a primeira partida contra o São Luiz, mas contou com gols de Alisson, André e Everton e venceu por 3×0 o jogo de volta para chegar a final.

O colorado chegou a final após vencer o Caxias nas duas partidas da semifinal. 2×1 na primeira e 2×0 na segunda. No aniversário de 50 anos do estádio Beira-Rio, Guerreiro voltou aos gramados após punição, ficou em campo 62 minutos e marcou o primeiro gol da partida e seu primeiro com a camisa vermelha.

“Tinha muito sonho de entrar pelo Inter. Agradeço muito ao Sport Club Internacional por me acolher aqui. Foi um grande passo, chegar à final, mas temos um grande jogo na terça-feira para garanti a classificação na Libertadores. Me senti bem, queria continuar jogando, mas é decisão de treinador. Ele já havia conversado comigo sobre isso. A ansiedade passou. Esses dias foram muito difíceis. Era muita coisa na minha cabeça. Mas passou. Eu vivo para fazer gol”, disse Guerreiro.