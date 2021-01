Estádio Municipal de Varginha é liberado para a temporada 2021

Vistoria foi realizada nesta terça-feira (26), por equipes da Polícia Militar de Minas Gerais; estádio poderá receber até quatro competições neste ano.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

Equipes da Polícia Militar de Minas Gerais estiveram, nesta terça-feira (26), no Estádio Municipal de Varginha para a realização de vistoria técnica do local. Acompanhados do diretor do clube, Rildo Moraes, os militares averiguaram, dentre diversos quesitos, normas de portaria ministerial, laudos do Corpos de Bombeiros, Planos de Ação dos jogos do Boa Esporte, Seguro Obrigatório e outras exigências.

Acompanhados do diretor Rildo Moraes, equipes da PM fizeram a vistoria no estádio/Foto: Divulgação Boa Esporte

Em suas redes sociais, o Boa Esporte agradeceu à Polícia Militar de Minas Gerais; “reiteramos nossos agradecimentos a Polícia Militar de Minas Gerais”, dizia uma publicação. O Estádio Dilzon Melo, popularmente conhecido por ‘Melão’, possui capacidade máxima para 15.471 expectadores.

Após a vistoria, o estádio foi liberado para as competições 2021. O Boa Esporte disputará, além do estadual, caso termine a primeira fase do Campeonato Mineiro entre 5º a 8º, o Troféu Inconfidência. Além disso, o clube aguarda, ainda, o novo ranking da CBF para saber se terá vaga na Copa do Brasil. Todavia, o principal foco da equipe varginhense será o Campeonato Brasileiro Série D – a Coruja jogará a competição pela primeira vez após a vinda para Varginha – visando o retorno à Série C em 2022.