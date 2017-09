Estádio depredado, agressão a juiz e título: o último Boa Esporte x Guarani no Melão

O confronto entre Boa Esporte e Guarani, nesta terça-feira (12), às 19:15 horas, marca a primeira vez que as equipes vão se enfrentar no Melão desde a final da Série C em 2016. A partida de volta daquela final foi cheia de tensão e marcada por uma grande confusão envolvendo torcedores do Bugre e a Polícia Militar de Varginha. Mas o jogo teve muito mais, com direito a agressao ao juiz, expulsão e volta olímpica após o placar de 3 a 0 e o primeiro título nacional do Boa Esporte.

Tudo começou antes mesmo do apito inicial, quando torcedores do Guarani se desentenderam com policias na cidade e chegaram a chutar carros com membros do Boa Esporte. A torcida da casa respondeu com gritos de “Ponte Preta”, enquanto a PM, já dentro do estádio, usou grande quantidade de spray de pimenta para tentar conter os ânimos.

Se fora de campo o clima era de tensão, dentro de campo o Boa Esporte tratou logo de animar sua torcida. Em menos de 15 minutos, abriu 2 a 0, com gols do paraguaio Braian Samúdio e do meia Fellipe Mateus – que deve ser titular nesta terça-feira.

Com a vantagem, os mineiros passaram a administrar o jogo, deixando o Bugre cada vez mais nervoso. Após diversas pequenas discussões, Ferreira atingiu Rodolfo com uma cotovelada e acabou expulso. Muito nervoso, ele partiu para cima do árbitro e chegou a derrubá-lo O jogo seguiu e, com um homem a mais, o Boa Esporte ainda ampliou no finalzinho, com gol do meia Kaio Cristian. Enquanto a torcida mineira fazia a festa de um lado da arquibancada, os bugrinos entraram em um intenso confronto com os policiais, jogando grades e barras de ferro no gramado – até um freezer chegou a ser jogado arquibancada abaixo. Nos banheiros, mais quebradeira, assim como no entorno do estádio.

Os 3 a 0 garantiram o título do Boa Esporte após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, no Brinco de Ouro, em Campinas. A partida consagrou uma campanha de 16 jogos invictos do time de Varginha, além do acesso um ano após ter sido rebaixado.

Agora as equipes voltam a se enfrentam em um momento totalmente diferente, lutam para se aproximar do grupo de acesso na Série B. Na tabela, estão empatadas em número de pontos (32), mas o Guarani leva vantagem no número de vitórias (9 contra 8). O primeiro time no G-4 é o Ceará, que tem cinco pontos a mais. O jogo, portanto, pode ser fundamental para as aspirações das equipes na temporada.

Em campo, o técnico Nedo Xavier completa 150 jogos de Série B no comando do clube. O treinador não vai poder contar com Caíque, que está suspenso, mas tem o retorno de Ruan. Além disso, outra mudança pode acontecer na equipe principal, já que o técnico testou o setor ofensivo com Reis no lugar de Casagrande.

Informações do Boa Esporte para a partida:

Adversário: Guarani

Guarani Local: Estádio Municipal de Varginha (Melão)

Estádio Municipal de Varginha (Melão) Data e horário: terça-feira (12), às 19h15 (de Brasília)

terça-feira (12), às 19h15 (de Brasília) Escalação provável: Fabrício; Ruan, Douglas Assis, Júlio Santos e Paulinho; Escobar, Diones e Thaciano; Fellipe Mateus (Reis), Rodolfo e Casagrande (Reis)

Fabrício; Ruan, Douglas Assis, Júlio Santos e Paulinho; Escobar, Diones e Thaciano; Fellipe Mateus (Reis), Rodolfo e Casagrande (Reis) Quem está fora: Caíque (suspenso)

Caíque (suspenso) Pendurados: Ruan, Laércio, Léo Bartholo, Reis e Wésley

Ruan, Laércio, Léo Bartholo, Reis e Wésley Arbitragem: Rafael Traci (CBF), auxiliado por Ivan Carlos Bohn (CBF) e Pedro Martinelli Christino (CBF). O trio é do Paraná

Rafael Traci (CBF), auxiliado por Ivan Carlos Bohn (CBF) e Pedro Martinelli Christino (CBF). O trio é do Paraná Transmissão: Premiere FC e Sportv Fonte: Globo Esporte Sul de Minas