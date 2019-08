Está disponível a edição de 2019 da Revista Caldense

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Caldense lançou esta semana a segunda edição de sua revista, referente ao mês de agosto de 2019. O material reúne os principais acontecimentos do clube no ano e está sendo veiculado exclusivamente em versão digital.

A revista destaca a parceria do basquete com a NBA Basketball School, compila as principais notícias do esporte especializado, exibe os eventos da parte social, traz a crônica completa de todos os jogos da temporada do futebol profissional e conta com uma série de textos especiais, repletos de curiosidades sobre a Veterana.

Como a entrevista exclusiva com a jogadora de vôlei Rose Evaristo, que começou no clube e chegou à Seleção Brasileira. Uma matéria com o mesa-tenista Olímpico Cazuo Matsumoto, que realizou uma oficina na sede social. Além de reportagens completas sobre os 10 anos do acesso em 2009, dos 40 anos do Ronaldão e a premiação para os maiores artilheiros da história do clube.

São 89 páginas recheadas de muita informação, feitas especialmente para quem gosta da Caldense. A revista pode ser baixada através do site www.caldense.com.br ou pelo link https://bit.ly/2MoEju5

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa Caldense