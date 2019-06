Esporte especializado da Caldense teve final de semana movimentado

As diversas modalidades oferecidas pela Associação Atlética Caldense seguem participando de competições pela região. Durante o último final de semana, esportes como vôlei, basquete, futebol master e futebol society estiveram em ação. Confira os resultados de cada categoria.

Vôlei

No sábado (08), a equipe de vôlei adulto masculino Caldense/Poços realizou seu último jogo na Liga Sanjoanense contra Santa Gertrudes, em Santa Gertrudes-SP. O time jogou com vários desfalques por conta de compromissos de trabalho e faculdade de alguns atletas e venceu por 3 a 2. O grupo faz parte do projeto “Levantando a vida: Vôlei Poços”, comandado pelo professor Bruno Pereira, que tem o patrocínio da Climepe Total e da Stock Farma.

Futebol Master

Os veteranos da Caldense participaram de mais um amistoso, dessa vez no Ronaldão em Poços de Caldas, no sábado (08). O adversário foi o Pouso Alegre Futebol Clube, que contou com diversos ex-atletas profissionais. O Verdão segurou o empate em 0 a 0. Um novo jogo entre as equipes foi agendado para o dia 29 de junho na cidade de Pouso Alegre.

Futebol Society

Ainda no sábado (08), houve a inauguração do segundo campo society nas dependências do Parque Municipal Antônio Molinari. Um torneio com escolinhas de futebol da cidade e região, com garotos nascidos entre 2010 e 2011, foi organizado como parte da cerimônia de inauguração. A Caldense participou com três equipes e foi campeã ao superar o Bate Bola de Campestre nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Basquete

O time de basquete alviverde Sub-16 esteve em Araras, interior do Estado de São Paulo, no domingo (09), para um compromisso pela LMB, a Liga Metropolitana de Basquete. A Veterana venceu a equipe ararense com tranquilidade, pelo placar de 92 a 47.

Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense

Fotos do futebol society: Luciano Santos / Mantiqueira

Demais fotos: Divulgação / Caldense