Esporte especializado da Caldense teve final de semana movimentado

Basquete

A Caldense entrou em quadra pela Copa Difusão no dia 17 de agosto, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, onde enfrentou a equipe local em duas categorias, sub-14 masculino e sub-15 feminino e conquistou duas importantes vitórias, confira os resultados:

Sub-14 masculino:

Santa Cruz das Palmeiras 19 x 53 Caldense

Sub-15 feminino:

Santa Cruz das Palmeiras 30 x 32 Caldense

Squash

O clube esteve presente no 3° Circuito Brasileiro Juvenil de Squash, realizado em São Paulo, sendo representada pelo atleta Guilherme Gomes do Barco Lopes, que teve o apoio do Monreale Hotéis. Guilherme ficou na quarta colocação da categoria sub-17.

Em setembro o clube realizará o Open Caldense de Squash dos dias 27 a 29, a competição receberá atletas de várias cidades da região sudeste. Em breve serão abertas as inscrições para o torneio, que terá disputa em diversas categorias, premiações em dinheiro e evento de confraternização para os atletas.

No mês de outubro o clube receberá o 5° Circuito Brasileiro Juvenil de Squash, o torneio receberá atletas de todo o Brasil, as categorias serão sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-23 (os atletas do sub-19 ao sub-23 irão disputar o torneio juntos). Será um grande evento de nível nacional, a realização desta etapa no clube, demonstra a importância e o empenho do trabalho que está sendo realizado pelo departamento de squash e pelo esporte especializado da Caldense.

Tênis

Tenistas do clube disputaram torneios nas cidades de Leme-SP e Guapé-MG, confira como foi:

Torneio Plínio Leme de Tênis:

Campeão Paulo Sólon de Oliveira Galo x Daniel Antoniazi – categoria 40/49 M2: 6×0 6×0

Vice Campeão Darlan de Andrade x Valdemir Rogério Cassamasso – categoria 50/80 M2: 6×3 5×7 9×11

Participação do tenista Daniel Andrade.

Torneio Terramaré de duplas em Guapé-MG:

A dupla Vandu e Cléber chegaram até as semifinais, Ronan e Felipe conquistaram o vice-campeonato.

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa Caldense