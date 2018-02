Escolinhas e equipes de futebol da SEMEL-Varginha retornaram suas atividades

Desde 31/01/ 18 as equipes e escolinhas de futebol da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Varginha (SEMEL – VARGINHA), retornaram suas atividades. O projeto social e competitivo envolve cerca de 400 participantes de sete a dezessete anos de idade e se destaca na formação de jovens e na conquistas de títulos em toda a região.

Em 2017 em seis disputas realizadas pelas diversas categorias, as equipes sub13/ sub15/sub17 da SEMEL conquistaram cinco. Sagraram-se campeões da LIDAE sub15 e do Torneio Intersoccer nas categorias sub13, sub 15 e sub17. Nos anos anteriores se destacaram com vários títulos do BRAZIL CUP, JOJU, JOJUNINHO, LIDARP e SUL MINEIRO.

Os treinos normalmente acontecem em vários campos da cidade. Portanto, devido à reforma de vários deles, os treinos estão concentrados no novo campo do bairro de Fátima.

Os inscritos e aprovados em testes realizados do final de 2017 devem procurar os professores Wendel de Oliveira e José Lourenço no local dos treinamentos. Em caso de dúvidas podem ligar no telefone 3690-1548. No momento as turmas estão completas, mas os interessados podem deixar o nome na lista de espera da secretaria.

O trabalho é fruto de parceria entre a prefeitura de Varginha, voluntários e parceiros da iniciativa privada como a CRABI, AUTO PEÇAS JOAQUIM SIQUEIRA, PANIFICADORA FLORESTA, CNA IDIOMAS, BIOS INSTITUTO DE ODONTOLOGIA SISTEMICA AVANÇADA, TRANSVERSAL, NOVA FASE CONFECÇÕES, ADRENALINE SPORTS.

Atletas e membros da comissão técnica estão na expectativa da abertura dos arbitrais de competição para definirem o calendário de 2018. Todos também aguardam a reabertura dos gramados que estão sendo trocados nos campos da cidade e que devem abrilhantar ainda mais a modalidade em Varginha.

Fonte e Foto: ASSCOM Varginha