Equipes mineiras planejam retorno gradual aos treinos

O presidente interino do Cruzeiro, José Dalai Rocha, informou nesta segunda-feira que encaminhou um ofício à Prefeitura de Belo Horizonte para que o clube retome os treinamentos na Toca da Raposa. A capital mineira adotou medidas rígidas no combate ao novo coronavírus.

‘Também já oficiamos agora as autoridades oficiais da prefeitura no sentido do retorno aos treinamentos igual estão fazendo o Atlético, em Vespasiano, e o América, em Contagem. Vamos aguardar. Mas tudo de acordo com as autoridades sanitárias municipais, porque nós temos que cumprir os regulamentos’ – disse Dalai Rocha, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Atlético

O Atlético recebeu autorização da Prefeitura de Vespasiano, onde fica localizada a Cidade do Galo, para a volta aos treinamentos. Nesta segunda-feira, num primeiro momento, o elenco começou a ser submetido a dois testes da Covid-19. Depois, será traçada uma data para a volta dos treinos. América