Equipes mineiras encerram hoje preparação para semifinais do Estadual

Texto: Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Iago Almeida/CSul

As partidas de volta das semifinais do Campeonato Mineiro acontecem neste final de semana. América, Atlético, Boa Esporte e Cruzeiro estão na briga por duas vagas na finalíssima do campeonato que acontecerá nos dias 14 e 21 de abril. Galo e Raposa chegam com vantagens para as partidas de volta, neste fim de semana, mas Boa e Coelho estão vivos e lutando muito pela vaga.

Confrontos

Cruzeiro x América – sábado (6), às 19h no Mineirão

Atlético x Boa Esporte – domingo (7), às 16h no Mineirão

América

Com uma missão complicada, a equipe do técnico Givanildo Oliveira precisa vencer o jogo por mais de um gol de diferença para conquistar a vaga na decisão do Estadual. Desfalque no primeiro confronto, o lateral-direito Leandro Silva trabalhou novamente com o grupo nesta quinta, aumentando a chance de ele estar no campo domingo.

Por outro lado, literalmente, o lateral-esquerdo João Paulo não foi ao gramado pelo segundo dia seguido, por causa de fadiga muscular. Caso ele não se recupere, Sávio, ex-Londrina, pode ser escalado no setor. O volante Juninho também não treinou em campo e deve ficar de fora do jogo de sábado.

Atlético

O Galo entra mais tranquilo na decisão de domingo contra o Boa. A equipe de Levir Culpi precisa apenas do empate e entra motivado após a primeira vitória na Libertadores na quarta-feira (3), diante do Zamora, de virada. Entrando em um mês decisivo, não há mais espaço para o técnico Levir Culpi testar experimentos, como fez em boa parte do Estadual, escalando reservas e até mesmo uma equipe repleta de jogadores da base.

“Acho que sim (a tendência é parar de poupar). Nós entramos na pré-temporada, aí os primeiros jogos são os mais difíceis, têm muitas mudanças. Agora já andamos um pedaço, e os jogadores já suportam quarta-feira e domingo, por exemplo. Estamos sempre na alça dos fisiologistas, dos fisioterapeutas e dos jogadores, principalmente”, disse Levir. A maior parte da equipe deve estar a disposição para encarar o Boa Esporte, com apenas dois desfalques. O volante Zé Welison vai cumprir suspensão pelo cartão vermelho, que recebeu no primeiro jogo. Jair também está fora por causa do terceiro amarelo. A tendência é que Adilson seja titular ao lado de Elias no meio de campo.

Boa Esporte

Querendo e podendo surpreender o Galo, o Boa precisa vencer para chegar à final. Após um 0x0 dentro de casa no jogo de ida, a equipe boveta terá que tirar a vantagem do Atlético de somente precisar do empate. Sem desfalques, o Boa Esporte viaja completo para BH. O lateral-esquerdo Tsunami, os volantes César Sampaio e Gabriel Vieira, o meia Claudeci, o atacante Jayme e Lucas Gomes, que ficou no banco na última partida, entram em campo pendurados.

A equipe anunciou para a partida o patrocínio da “Krona – Tubos e Conexões” que será exibida na parte frontal e nas mangas da camisa que vai ser usada na partida.

Cruzeiro

Invicto na temporada 2019, o Cruzeiro segue confiante nas competições em que está disputando. Em 16 partidas jogadas no ano, a equipe celeste levou gols em apenas cinco jogos – quase 70% com a baliza inviolada (68,75% exatamente). além disso, o ataque cruzeirense está muito bem. Fred está na artilharia do campeonato, isolado com 10 gols.

Superando dores lombares que o incomodam desde a semana passada, Rodriguinho está se sentindo melhor e acredita que poderá estar na partida contra o América. Os demais jogadores estão a disposição do técnico, inclusive o recém contratado Pedro Rocha, ex-Grêmio, que já teve seu nome publicado no BID.

Artilharia

Fred segue na ponta da artilharia do campeonato. Com três gols marcados na última partida diante o América, na vitória por 3×2 no jogo de ida da semifinal do Mineiro, o atacante ultrapassou Alerrandro do Atlético e chegou à 10 gols marcados no Estadual. O atacante atleticano ficou em segundo com 8. Gindré e Gustavo Henrique, ambos do Boa Esporte, e Ricardo Oliveira, também do galo, estão com seis tentos anotados na competição.

