Equipes de basquete Sub-17 e adulta da Caldense vencem pela Lidarp e Copa Difusão

As equipes de basquete da Caldense entraram em quadra no Ginásio Ronaldo Junqueira, sede do clube, no final de semana. O time masculino Sub-17 realizou duas partidas. No sábado pela manhã foi superado por Machado por 62 a 57 e à tarde venceu Pouso Alegre por 73 a 38.

Já pela Copa Difusão, na noite de sábado, a categoria adulto masculina conquistou uma apertada vitória frente ao São Carlos por 50 a 47.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação Caldense