Equipe Semel conquista 5° lugar no Campeonato Mineiro de Natação

O Campeonato Mineiro Master Natação foi realizado no dia 29 de junho em Belo Horizonte. A equipe SEMEL – Clube Campestre fez uma excelente participação no campeonato que reuniu as melhores equipes de Natação de Minas.

Segundo o professor Wagner Sartini, “o 5º lugar geral mostra que no mesmo número de nadadores ficamos em 1º lugar perdendo apenas para as equipe s com maior número de atletas. Foi um excelente resultado dos nossos nadadores, o trabalho desenvolvido mostra os treinos estão sendo bem absorvidos pelos atletas.”

Os atletas nadaram muito bem e obtiveram ótimas melhorias de tempos. Apesar de ter viajado com apenas 14 nadadores, a equipe Semel –Clube Campestre ficou classificado entre as grandes equipes:

C.O.M.P de Belo Horizonte – 71 nadadores

Estrela do Oeste de Divinopólis – 68 nadadores

Minas Tênnis Clube de Belo Horizonte – 37 nadadores

Jaragua Country Clube – 21 nadadores

Clube Recreativo Dom Pedro de Conselheiro Lafaiete – 18 nadadores

ASAUB de Belo Horizonte – 14 nadadores

Centro Aquático Kaio Marcio – Belo Horizonte – 14 nadadores

Clube Campestre – SEMEL Varginha – 14 nadadores