Equipe de Tênis de Mesa da Caldense faz oficina em escola da cidade

Na tarde de quarta-feira (10), atletas do departamento de tênis de mesa da Caldense, acompanhados do técnico Felippe, fizeram uma apresentação/oficina sobre a modalidade no colégio Nini Mourão. Foram demostradas técnicas de jogo, dinâmica de partida e curiosidades sobre o esporte.

A iniciativa veio através do professor de educação física do colégio, Wagner Sidney Silva. “O objetivo de mostrar o tênis de mesa às crianças, conquistar novos adeptos. Nossa intenção é fazer esse evento em outras escolas da cidades. Muitos jovens participarem e interagiram. Todos gostam muito” – comentou Alexandre Felippe.

As aulas de tênis de mesa são oferecidas na sede social da Caldense segunda, terça e quinta das 16h às 18h e quarta das 17h30 às 19h20.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Wagner Sidney Silva