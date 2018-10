Equipe de Judô da SEMEL conquista excelentes resultados em Belo Horizonte

A equipe de Judô da SEMEL participou no dia 29 de setembro do TORNEIO MINEIRO POR FAIXAS DANGAI- 2018, que aconteceu no Minas Tênis Clube em Belo Horizonte.

A equipe foi composta de 10 atletas e 01 árbitro, onde participam atletas da faixa branca até a marrom nas categorias Sub 11, 13, 15, 18, 21 e Sênior . O evento teve a participação de 400 atletas de 15 clubes e academias de Minas Gerais. A equipe da SEMEL, comandada pelos técnicos Lucas Corrêa Reis e Rodrigo Marcondes de Lima, conquistou 12 medalhas sendo 07 de ouro 02 de prata e 03 de bronze.

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha