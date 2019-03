Equipe de handebol de Varginha fica em 4º em campeonato em Alfenas

Nesse final de semana a Equipe de Handebol Masculino de Varginha participou da 4ª edição da Copa Alfenas de Handebol Adulto, competição utilizada para preparação da Lidarp e Liga Minas.

No sábado (23), a equipe disputou a fase de grupo, classificando em 1º lugar vencendo a equipe de Extrema e Campo do Meio. No Domingo (24), a equipe perdeu a semifinal para a equipe de Alfenas e a disputa de terceiro lugar para Extrema terminando a competição em 4º lugar.

Segundo a técnica Maria Virgínia “o volume dos jogos foram altos e foram 4 jogos adulto em dois dias e nossa equipe contava com atletas da categoria Júnior, juvenil e cadete e somente um dos goleiros da equipe adulta. Foi um ótimo resultado e colocamos um pouco mais de ritmo de jogo na equipe. Sendo que nos dois primeiros jogos os jogadores Adryan e Guilherme foram escolhidos como os melhores da partida”.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha