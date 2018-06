Equipe da SEMEL se destaca no XXIII Torneio Aberto Brasil Master de Natação

A equipe varginhense da SEMEL foi a Ribeirão Preto/SP participar do XXIII Torneio Aberto Brasil Master de Natação, realizado nos dias 9 e 10 de junho.

Participaram equipes de 45 CLUBES, sendo que cada uma poderia ser composta por até 10 atletas. Confira os resultados dos atletas varginhenses:

BRUNA ALVES RODRIGUES

100 LIVRE – 1º LUGAR

200 MEDLEY – 1º LUGAR

100 BORBOLETA – 1º LUGAR

100 MEDLEY – 2º LUGAR

LUCAS PAIVA MELO

200 MEDLEY – 3º LUGAR

50 COSTAS – 4º LUGAR

100 COSTAS – 7º LUGAR

100 MEDLEY – 8º LUGAR

RAFAEL MADEIRA MOTA TAVARES

50 BORBOLETA – 7º LUGAR

100 BORBOLETA – 8º LUGAR

50 LIVRE – 12º LUGAR

100 LIVRE – 14º LUGAR

Segundo o Professor Wagner Sartini, “a competição considerada o evento mais forte desta categoria, foi extremamente forte com as maiores e mais tradicionais equipes master do Brasil.

Com a participação de apenas 3 atletas nossa equipe teve um desempenho fantástico se colocando entre as melhores equipes do país, com resultados consistentes apesar de ser a primeira vez que estes atletas participam deste tradicional torneio. Temos uma equipe com apenas três anos de formação e resultados como este nos enche de orgulhoso e responsabilidade. Temos pela frente no próximo dia 30 o Campeonato Mineiro Master que será no Olympico Club em Belo Horizonte, onde iremos com uma equipe maior e tudo dando certo traremos muitas medalhas e resultados bons de lá.”