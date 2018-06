Equipe da SEMEL conquista excelentes resultados no Campeonato Mineiro de Judô

A equipe de judô da SEMEL composta de 10 atletas masculino e feminino, participou dia 09/06 no Minas Tênis Clube, do Campeonato Mineiro Sub 09, 11, 13, 15 e Sênior da FMJ, competição que define quem representará Minas Gerais nos respectivos Campeonatos Brasileiros.

O evento teve a participação de 300 atletas de 19 clubes e academias de Minas. A equipe da SEMEL, comandada pelo técnico Lucas Corrêa Reis e Rodrigo Marcondes de Lima, conquistou 09 medalhas, 04 de ouro 03 de prata e 02 de bronze. A equipe de Varginha classificou em 1º lugar na categoria Sub13 e 3º lugar na classificação geral da competição.

Dois atletas classificaram para o Brasileiro Final, Guilherme Henrique Martins de Oliveira, sub 13 super-ligeiro ( -28kg ) e Brenda Stephani da Silva Sarto sub 15 meio-médio ( -53kg ).

A equipe conta com o apoio da SEMEL e Academia Happy Fitness.