Entenda como ficou o Campeonato Carioca após regulamento confuso

A rodada deste fim de semana definiu os classificados às semifinais da Taça Rio. O Fluminense enfrenta o Flamengo na próxima quarta-feira (27), enquanto o Bangu encara o Vasco na quinta (28). Flu e Bangu têm a vantagem do empate. Desta forma, mesmo com regulamento confuso e criticado, já dá para imaginar quais serão as semis do Campeonato Carioca de acordo com o campeão da Taça Rio.

Nas semifinais do Carioca, os campeões das Taças Guanabara e Rio terão vantagem e se juntam aos times de melhor campanha. O Flamengo tem a melhor campanha, seguido por Vasco, Bangu e Fluminense.

Se o Vasco vencer a Taça Rio, irá direto à final do Carioca, porque já foi campeão da Taça Guanabara. Neste caso, Flamengo e Bangu se enfrentam na única semifinal por terem as melhores campanhas.

Caso o Fluminense seja campeão, as semis do Carioca serão Vasco x Bangu e Fluminense x Flamengo. A situação é a mesma se o Flamengo ficar com o título, mas a vantagem na semifinal será flamenguista neste segundo cenário.

Se o Bangu vencer a Taça Rio, terá a vantagem e enfrentará o Flamengo na semifinal, com Vasco x Fluminense do outro lado da chave.

O fim da fase de grupos da Taça Rio também definiu os times que disputarão a seletiva para definir os dois que jogarão a primeira divisão em 2020 e outros dois que serão rebaixados. São seis equipes no total.

Americano e Portuguesa tiveram as piores campanhas do Campeonato Carioca e se juntam a Nova Iguaçu e Macaé, que jogaram a fase especial contra o descenso e ficaram em primeiro e segundo, respectivamente. Os outros dois classificados da Série B1 ainda serão definidos no fim do ano.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Gilvan de Souza / Flamengo