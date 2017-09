Enduro da Independência começa nesta quarta-feira com chegada em Itajubá

Vai ser dada a largada! A 35ª edição do Enduro da Independência começa nesta quarta-feira (9). A partida vai ser realizada na Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), e a chegada do primeiro dia de provas é em Itajubá, já no Sul de Minas.

De acordo com a organização, a previsão é que os 255 pilotos inscritos, de 20 estados brasileiros, comecem a chegar à cidade por volta de 13h, no Parque Municipal, mas com a prova continuando até 18h. Após esse horário, show com a equipe Força e Ação e reunião dos competidores.