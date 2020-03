Enderson Moreira é o novo treinador do Cruzeiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Cruzeiro confirmou nesta quarta-feira (18) a contratação do técnico Enderson Moreira. O treinador de 48 anos rompeu o contrato com o Ceará e acertou a transferência para o clube celeste. Ele chega para o lugar de Adilson Batista, que foi demitido no último domingo após a derrota para o Coimbra, pelo Campeonato Mineiro.

Enderson já trabalhou no Cruzeiro. Na ocasião era treinador do time de base, em 2007. A equipe daquele ano venceu a Copa São Paulo de Futebol Junior. Enderson também reencontrará um velho amigo, Ricardo Drubscky, o agora diretor de futebol cruzeirense trabalhou com o treinador no próprio Cruzeiro em 2007. Outra parceria que deu bastante liga entre Enderson e Ricardo foi em 2017, quando o treinador levou o América-MG ao título da série B. Na ocasião, Drubscky era diretor americano.

O treinador deverá chegar em Belo Horizonte na próxima sexta-feira (20). Devido ao surto de coronavírus, Enderson está fazendo o percurso de Fortaleza à BH de carro.

Enderson será o quarto treinador cruzeirense em menos de sete meses. Antes passaram pela Toca da Raposa: Rogério Ceni; Abel Braga e por último Adilson Baptista.

Com informações: Itatiaia

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Cruzeiro