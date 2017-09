Enderson Moreira aprimora bolas paradas no América antes de duelo contra o Inter

O América fez, na manhã desta segunda-feira, o penúltimo treino antes do jogo contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 19h30. O duelo no Sul do país valerá a liderança da Série B. Atualmente, as equipes estão empatadas na ponta tabela, com 48 pontos, mas o Colorado leva vantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate – 14 contra 13.

Na primeira parte do treino desta segunda, o preparador Gerson Rocha comandou um trabalho físico. Na sequência, o técnico Enderson Moreira conversou com todo o elenco no centro do gramado e depois orientou movimentações ofensivas e aprimorou as jogadas de bola parada e bola aérea defensiva e ofensiva.

O lateral-esquerdo Giovanni foi a única ausência no treino desta segunda no CT Lanna Drumond. Ele está em fase de transição física após se recuperar de um estiramento na coxa esquerda e fez trabalhos na academia e depois correu em volta do gramado.

Entre todos os jogadores do elenco alviverde, nenhum esteve mais tempo em campo nesta Série B do que o goleiro João Ricardo. Ele atuou nas 25 partidas e avaliou o que o América precisa para vencer o Internacional e retomar a liderança da competição.

“Temos que nos impor para cima deles, dar o nosso ritmo para a partida. Temos que jogar da mesma maneira que estamos jogando na competição inteira. Temos que dar poucas oportunidades para eles. Se conseguirmos isso, vamos estar próximos de sair do Beira-Rio com um resultado positivo”, ressaltou.

O América conquistou 12 dos últimos 18 pontos, com três vitórias e três empates em seis partidas. A equipe de Enderson Moreira chega para o jogo contra o Inter depois de vencer o Vila Nova-GO por 1 a 0, no Horto. O Colorado, por sua vez, venceu o Náutico, no último sábado, por 1 a 0, em Pernambuco.

Fonte: Superesportes