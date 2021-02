Em véspera de primeiro jogo-treino, Boa Esporte confirma dois novos reforços

Após anunciar pacotão de reforços, time de Varginha confirmou nas últimas horas outras contratações; primeiro jogo-treino será contra o Santarritense, neste sábado (6), às 15, no Estádio Municipal.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Mário Purificação

O Boa Esporte entrará em campo pela primeira vez na temporada 2021. O clube de Varginha enfrentará neste sábado (6), o Santarritense, às 15h, no Estádio Municipal de Varginha. O jogo-treino será a primeira oportunidade para Ariel Mamede e comissão técnica avaliarem o novo elenco que vem sendo formado.

Falando em elenco, após anunciar um pacotão de reforços nesta semana, a Coruja confirmou, nas últimas horas, dois novos reforços; Mateus Müller, lateral esquerdo, de 25 anos e o volante Guilherme Escuro, de 26 anos.

Mateus foi formado nas categorias de base do Desportivo Brasil e do Palmeiras. O lateral já defendeu as cores do Remo, São Bento, Náutico, Vila Nova, Paysandu, Estoril Praia (Portugal), Jataiense e River-PI.

Jogador tem passagem pela base do Palmeiras/Foto: Mário Purificação

“Estou muito animado e motivado com esse projeto! Espero sempre atuar em alto nível, visando sempre ajudar meus companheiros dentro e fora de campo, com o objetivo de conquistar títulos e escrever uma história vitoriosa no clube! Agradeço a confiança de toda a diretoria em meu trabalho, não vejo a hora de poder estrear e alcançar os objetivos traçados para a temporada.” — disse o lateral.

Já Guilherme estava no Brusque na temporada 2020. O volante possuí passagens pelo Vera Cruz-PE, Picos, Afogados da Ingazeira, Salgueiro e Bahia de Feira.

Jogador estava no Brusque na temporada passada/Foto: Mário Purificação

“As expectativas são as melhores, vim focado em conquistar muitas coisas nessa temporada! Com muita dedicação, força e humildade, iremos trabalhar forte para conquistar os melhores resultados nessa temporada!” — afirmou o volante.

Preparação para a temporada 2021

Antes de iniciar competições oficiais, o Boa fará, pelo menos, dois jogos-treinos. Além da partida deste sábado (6), contra o Santarritense, a equipe varginhense jogará, também, contra o Athletic de São João Del Rei, no dia 17, às 15h30.

O clube estreia no Campeonato Mineiro no dia 28/02, contra o América, no Estádio Independência. Além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a Coruja irá disputar o Troféu Inconfidência. Além disso, o clube aguarda, ainda, o novo ranking da CBF para saber se terá vaga na Copa do Brasil; no entanto, o principal objetivo da equipe varginhense é o retorno à Série C em 2022.