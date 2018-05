Em treino com nove na linha, Tite escala Firmino e Neymar no ataque

O técnico Tite começou o treino da tarde desta terça (29) da seleção brasileira ensaiando o time com apenas nove jogadores no campo reduzido. Ele deixou de fora Coutinho e Gabriel Jesus e formou o meio campo com Fernandinho, Paulinho e Willian. Neymar e Firmino formaram o ataque.

O atacante do Liverpool se apresentou na noite de segunda (27) ao treinador. Ele teria que chegar no centro de treinamento do Tottenham somente na quarta (30). A defesa foi formada por Danilo, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís.

Neste domingo (3), a seleção fará o primeiro amistoso na reta final de preparação para a Copa. O jogo será contra a Croácia, em Liverpool.

No dia 10, o Brasil enfrenta a Áustria, em Viena, no último amistoso antes de chegar na Rússia.Nesta quarta, Casemiro e Marcelo se apresentam em Londres e Tite poderá contar com todos os convocados.

Fagner e Douglas Costa não participaram do treino desta terça com os demais companheiros. Eles realizaram exercícios separadamente no campo. Os dois se recuperam de lesão na coxa.

A segunda parte do treino foi fechada aos jornalistas. Na quinta (31), o treinador deve colocar em campo o time que entrará em campo no domingo.

Em Liverpool, Neymar voltará a jogar a primeira partida desde que fraturou o osso do pé direito, em fevereiro, no clássico contra o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Pedro Martins / MoWA Press