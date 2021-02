Em segundo jogo-treino da temporada, Boa Esporte empata em 1 x 1 com o Athletic

Time de Varginha saiu na frente com Diego Ceará, mas sofreu o empate na segunda etapa.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Franco Junior/Portal GE

O Boa Esporte realizou, nesta quarta-feira (17), mais um jogo-treino visando a temporada 2021. Após vencer o Santarritense por 2 x 0 no primeiro amistoso do ano, a equipe de Varginha recebeu o Athletic de São João Del Rei e empatou por 1 x 1.

Diego Ceará marcou para a Coruja ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, após trocar os 11 jogadores, a equipe visitante empatou com Rafael Mineiro.

O atacante uruguaio Loco Abreu, contratado neste ano pelo Athletic , não participou da partida.

Preparação para a temporada 2021

Antes de iniciar competições oficiais, o Boa fará, pelo menos, mais um jogo-treino. Além dos dois jogos já disputados, a equipe varginhense jogará, também, contra o São Caetano no próximo domingo (21), às 15h30, no Estádio Municipal.

O clube estreia no Campeonato Mineiro no dia 28/02, contra o América, no Estádio Independência. Além do estadual, caso termine a primeira fase entre 5º a 8º, a Coruja irá disputar o Troféu Inconfidência. Todavia, o principal objetivo do clube é o retorno à Série C em 2022.

*Com informações: Portal GE