Em rodada boa para atacantes Dudu destaca com mais de 20 pontos no jogo Cartola

Dudu: uma falta cometida (-0.50), quatro faltas recebidas (+2.0), três roubadas de bola (+5.10), cinco passes errados (-1.50) e ainda teve um impedimento (-0.50), totalizando 20.60 com mais os 16 dos dois gols.

Jô: duas faltas cometidas (-1.00), uma roubada de bola (+1.70), três passes errados (-0.90), duas finalizações defendidas (+2.00) e duas para fora (+1.70), totalizando 19.20 com mais os 16 dos dois gols.

Lucas Barrios: duas faltas cometidas (-1.00), uma roubada de bola (+1.70), dois passes errados (-0.60) e uma finalização defendida (+1.00), totalizando 17.10 com mais os 16 dos dois gols.

Pior da Rodada

Mais uma vez o pior da rodada é um goleiro trata-se de uma posição delicada em em relação ao Cartola, pois apesar de ser bastante provável que um arqueiro seja um mito, bastando não tomar gol e fazer defesas difíceis, também não é absurdo que seja o pior, pois basta tomar gols e não fazer nenhuma Defesa Difícil. Foi quase o caso do Fernando Miguel. Ele sofreu quatro gols (-8.00) e ainda errou um passe (-0.30), mas pelo menos fez uma defesa difícil (+3.00) na derrota do Vitória por 4 a 2 para o Palmeiras e terminou a rodada com -5.30.

Completam a lista dos cinco piores mais dois goleiros, Felipe Garcia, do Atlético-GO, com -4.30 e Wilson, do Coritiba, com -4.00, além dos zagueiros Rodrigo Caio, do São Paulo, com -3.80 e Luizão, do Coritiba, com -3.60.

Mais Escalados

Na seleção dos mais escalados fica claro que os cartoleiros tiveram uma preferência por Corinthians e Grêmio. No entanto, tirando pelos jogadores que estão no campinho abaixo, o retorno não foi dentro do esperado. Apenas Jô correspondeu, fazendo 19.20 como já falamos. Pelo lado do Grêmio, mais de um milhão de cartoleiros apostaram no Luan, mas foi Lucas Barrios quem desequilibrou para o Tricolor Gaúcho. Jadson, Fagner, Balbuena, Cássio, Pedro Geromel e Bruno Cortez não conseguiram pontuar bem.

Seleção da Rodada

Favoritos na rodada, Corinthians e Grêmio tiveram apenas um representante na seleção. A montagem do time considerando também o treinador ficou bastante distribuída – são 10 equipes representadas. Apenas Vitória e Botafogo ficaram com dois nomes. Chama atenção também a baixa pontuação dos dois zagueiros e o meio-campo, que ficou composto por três volantes. Acostumado a ter um goleiro mito, o Santos viu que também está bem servido no gol com João Paulo, reserva do Van der Mito.

Fonte: Globo Esporte/CartolaFc