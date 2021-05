Em processo de reconstrução, VEC anuncia treinador

Equipe anunciou, nos últimos dias, a contratação de Diego Gomes do Santos, de 35 anos, para o cargo.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação VEC

Depois de anunciar o retorno das atividades após 11 anos fora do cenário esportivo, o Varginha Esporte Clube, popularmente conhecido por VEC, já começou a dar os primeiros passos visando a reconstrução da equipe. A seleção de atletas entre 14 e 23 anos já está acontecendo desde o último dia 26, no CT do Bola Preta, em Elói Mendes. Além disso, nos últimos dias, a equipe anunciou seu novo treinador. Trata-se de Diego Gomes do Santos, de 35 anos.

Diego já passou por equipes como Villa Nova, Democrata-SL, Associação Esportiva de Contagem/Foto: Divulgação VEC

Apesar da pouca idade, Diego já tem certa experiência no futebol brasileiro, especialmente em equipes mineiras. O técnico já passou por equipes como Villa Nova, Democrata-SL, Associação Esportiva de Contagem, dentre outras. O treinador possui, também, licença B e C no quadro da CBF e licença A na Associação Brasileira de Treinadores de Futebol – ABTF.

A volta do VEC

O Varginha Esporte Clube está de volta à ativa 11 anos depois. A tradicional equipe do Sul de Minas já está retomando as atividades esportivas.

Inicialmente, o VEC usará o CT Urubola, do Bola Preta, localizado em Elói Mendes, como Centro de Treinamentos. A ideia foi fundamentada após uma parceria entre dirigentes do Bola Preta e membros da nova gestão da equipe de Varginha.

O intuito do VEC é ser um clube formador, conseguindo, até mesmo, certificado na Confederação Brasileira de Futebol. Um dos responsáveis pela reativação da equipe, o empresário Matheus Bonjorni explicou como será feita a nova gestão e, adiantou que, o clube não será de natureza clube-empresa.

O projeto vem sendo trabalhado há cerca de um ano. O planejamento foi desenvolvido pela Universidade de São Paulo, através da empresa júnior FEA, de Ribeirão Preto. O time contará, também, com a Associação Esportiva de Contagem (AEC), que disponibilizará mão de obras e profissionais.

A nova direção do VEC está autorizada pela prefeitura, através do prefeito Vérdi Lúcio Melo, a fazer acordos de cooperação técnica sem uso de verba pública, sendo assim, a nova equipe poderá ter um polo parceiro na Secretaria Municipal de Esportes da cidade.

Apesar de estar se preparando para a Segundona do Mineiro em 2021 – onde disputará com uma equipe sub-20 – o principal objetivo na reativação do clube será voltado à base, com categorias para jovens de 14 a 17 anos.

História do clube

A equipe foi fundada, inicialmente, como o nome de Sport Clube Aristocrata Negreiro em 1985. Em 2001, o clube foi reativado com o nome de Varginha Esporte Clube. Na década de 2000, o VEC disputou competições profissionais e juniores. O último ano do clube foi em 2010.