Em papo, Neymar fala para Piqué sobre lesão, 7 a 1 e 2018

Em conversa descontraída pelo YouTube, os amigos e ex-companheiros de Barcelona, Piqué e Neymar, falaram sobre o Mundial da Rússia e ainda brincaram sobre o famoso “Se queda” do zagueiro na época das negociações do brasileiro com o PSG.

Perguntado pelo camisa 3 do Barça, Neymar revelou que a sua primeira lembrança de mundiais foi o gol de Romário contra a Holanda na Copa de 94. E que depois disso foi a campanha do penta, que acompanhou inteira e ainda tinha o corte de cabelo do Ronaldo Fenômeno.

Os dois comentaram sobre fatos marcantes de alguns mundiais que viram, como o problema de saúde de Ronaldo na final de 98 contra a França. Em 2002, a volta por cima do camisa 9 da seleção brasileira; 2006 a cabeçada de Zidane na final contra a Itália; em 2010 o gol de Iniesta, que deu o título para a Espanha de Piqué e; em 2014 a lesão na coluna de Neymar nas quartas contra a Colômbia.

Sobre a lesão de Neymar, o camisa 10 revelou que não conseguia mover as pernas para voltar a jogar. “Quando ele me acertou, senti uma reação na perna. Tentei levantar mas senti muita dor. E eu queria jogar, queria fazer gol. Mas eu não conseguia virar. Quando saí, comecei a chorar porque doía muito e não sentia nada das pernas. Para esticar a perna, já no hospital, era uma dor inacreditável. No dia seguinte que recebi a notícia que não ia voltar a jogar na Copa, mas que dois centímetros pro lado, não voltaria nunca mais, sem andar.”, contou o brasileiro.

Para o jogador do PSG, era melhor sair jogando o 7 a 1 do que lesionado. No dia do jogo, nem ele, nem Piqué entenderam o que estavam assistindo na semifinal contra a Alemanha. Foi um dia atípico, para eles, que nada deu certo para um lado e para o outro, tudo saiu perfeito.

Olhando para a Copa de 2018, Neymar vê a equipe em seu melhor momento. “O treinador alcançou um ótimo ritmo de jogo. Estamos bem estruturados e conseguimos encontrar nosso jogo”, disse. Para ele, Brasil, Alemanha, França, Espanha e Argentina são as favoritas ao título. Já Piqué, vê o Brasil acima dessas outras seleções.

Fonte: Terra / Foto: Reprodução/Youtube/Players Tribune