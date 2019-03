Em meio a polêmicas e críticas, Neymar Jr. lança site em comemoração aos dez anos de carreira

A nova página reúne depoimentos de pessoas que conviveram e convivem com o craque e exibe um bate-papo exclusivo entre Neymar Jr. e Ronaldo Fenômeno

Para celebrar os 10 anos de carreira profissional de Neymar Jr, a NR Sports, empresa que cuida exclusivamente da gestão de imagem do jogador, lançou nesta quinta-feira (7) um hotsite especial: www.neymarjr10.com. Também estão sendo preparadas outras ações previstas para ocorrer nos próximos meses.

O portal, que será atualizado periodicamente até dezembro, dará destaque para os mais de 30 depoimentos exclusivos de personagens que ajudaram e ajudam a construir a história de um dos mais espetaculares jogadores do futebol mundial.

O material reúne vídeos exclusivos de familiares, treinadores, companheiros de clube e jornalistas que testemunharam o caminho de sucesso trilhado por Neymar Jr. ao longo dos últimos 10 anos. Os visitantes também terão acesso a imagens inéditas de bastidores, como as chuteiras e camisas usadas pelo craque.

No quadro Half-Time, a cada mês – de março a dezembro, o internauta acompanhará, por meio de uma parceria com a plataforma OTRO (fã clube digital com filmes e entrevistas dos maiores jogadores do mundo), um vídeo exclusivo de um bate-papo de Neymar Jr. com uma personalidade diferente. Os encontros são surpresa e o atleta só saberá quem é o convidado no momento de abrir a porta de casa. O primeiro a conversar com o atacante foi o ex-jogador Ronaldo Fenômeno.

No hotsite, repleto de elementos visuais e com amplo conteúdo multimídia, o torcedor e fã poderá navegar por uma linha do tempo que relembra cada passo da carreira de Neymar Jr., desde a estreia como profissional pelo Santos FC em 7 de março de 2009 contra o Oeste, até a chegada ao Paris Saint Germain, da França.

Aos 27 anos, o atacante é dono de números invejáveis no futebol. São 598 jogos com as camisas do Santos FC (BRA), Barcelona (ESP), PSG (FRA) e Seleção Brasileira, 378 gols marcados, 212 assistências e 35 títulos.

Neymar Jr. destaca que os anos foram tão intensos que praticamente não se deu conta que uma década da estreia já se passou. “Muito legal poder celebrar essa data com tanto futuro pela frente. A história que escrevi me dá vontade de trabalhar ainda mais forte para viver experiências que ainda não vivi e títulos que ainda não conquistei”, afirma.

Confira trechos de alguns depoimentos exclusivos:

Thomas Tuchel, treinador PSG (atual técnico de Neymar Jr.): “Estou sendo bem honesto. De fora, é fácil julgar o seu estilo como uma provocação. Quando você o conhece, você sabe quem ele é. Não é para provocar, é o seu estilo de jogar. Quando você passa a conhecê-lo, isso muda seu pensamento e seu julgamento e, do fundo do meu coração, eu posso dizer que não é uma provocação. É sua maneira de expressar felicidade, de entreter pessoas e a sua maneira de jogar esse jogo e se expressar”.

Muricy Ramalho, ex treinador (bicampeão Paulista e da Libertadores com Neymar Jr. no Santos FC): “O jogador chega no hotel, vai para o quarto dele e se esconde. Não quer saber. O Neymar, é diferente de todos. Quando ele fazia aniversário em São Paulo ele colocava um ônibus à disposição dos funcionários do Santos FC para trazer para festa. Essas coisas precisam ser faladas, porque só veem as outras coisas. Eu vou contar para minha netinha que o Neymar foi o melhor que eu já trabalhei e como caráter. Ele é exemplo para os mais jovens”.

Léo Bastos, ex-atleta (foi companheiro de Neymar Jr. no Santos FC e fala sobre a final da Libertadores de 2011): “Era final da Libertadores contra o Peñarol, a responsabilidade muito grande, só que para ele era como jogar uma partida do campeonato Paulista. Ele estava muito tranquilo. E isso passava muita tranquilidade para nós, para os mais experientes que estavam tensos. Ele estava brincando do mesmo jeito”.

Rogério Micale, técnico de futebol (treinador do Ouro Olímpico em 2016 fala sobre a conquista histórica para o Brasil): “Eu estava confiante porque ele (Neymar) estava muito confiante. Ele treinou muito isso: o pênalti. A bola sobrou nos pés de quem tem condições de fazer. Quando você vê em uma pessoa as condições dela te dar a resposta que você quer, a tendência é você ficar mais tranquilo. O Neymar em um pênalti é um especialista. Um cara que tem personalidade e técnica”.

Daniel Alves, jogador de futebol (companheiro de Neymar Jr. no Barcelona, PSG e Seleção Brasileira): “Jogar futebol é muito difícil, ainda mais fazer uma carreira vitoriosa. É um esporte de risco que exige muita dedicação, por isso acredito que ninguém é o que é em vão. As pessoas fazem por merecer e tudo que acontece na vida dele (Neymar) é por merecimento próprio”.

Suarez, atacante do Barcelona (foi companheiro de Neymar Jr. no Barcelona): “Acho que o melhor que ele (Neymar) tem, além da humildade é o companheirismo. O Ney está aprendendo para ser o melhor do mundo, porque ele tem muitas condições”.

Polêmicas

Neymar não esteve sob os holofotes nas últimas semanas somente por sua ficada com Anitta durante o Carnaval. O jogador também sofreu duras críticas da imprensa internacional por curtir a folia enquanto se recupera de uma lesão no pé direito.

O jornal Mundo Desportivo, da Espanha, noticiou que o atacante “dançou sem freio e que não está muito preocupado com a sua recuperação”. O Diário Olé, da Argentina, afirmou que ele estava: “Bailando e Chapando”, e o jornal britânico Daily Mail escreveu que o atleta “colocou a recuperação da lesão de lado”.

O espanhol El Confidencial não teve papas na língua e disse que o brasileiro “tem mais disposição para festa do que para mostrar no gramado que um dia será Bola de Ouro ou campeão europeu”.

Nas redes sociais, Neymar também tem sido criticado e questionado sobre a lesão. “Ué, não estava machucado até ontem?”, ironizou um internauta.

Em entrevista à TV Globo, gravada há duas semanas, Neymar afirmou: “Se eu quiser ir para uma balada, eu vou, mas eu sei que se eu tiver um jogo eu não vou sair. Quando vou fazer aquilo, tenho de estar bem preparado. Toda vez eu tenho que estar preparado”, afirmou ele.

Críticas

O ex-jogador Neto, que atualmente é apresentador na TV Bandeirantes, voltou a criticar o atacante Neymar e soltou o verbo contra o camisa 10 do PSG e da seleção brasileira. Em entrevista concedida ao “Esporte Interativo”, o craque Neto comparou a capacidade de Neymar com a de Messi e Cristiano Ronaldo em grandes jogos ou competições.

“O Neymar é um dos maiores jogadores do mundo, mas você viu o Messi jogando contra o Real Madrid? Você viu o Messi jogando contra o Sevilla? Você viu o Cristiano Ronaldo jogando com 33 anos na Juventus? É artilheiro do campeonato”, disse.

“O Neymar era para ser melhor que os dois. Só que o Neymar não é jogador, é celebridade. E outra coisa, é mimadinho. E não pode falar dele que o papai dele fica bravo. Os únicos que tiveram coragem de falar foram eu e Casagrande”, continuou Neto, que ainda previu, “vamos perder mais uma Copa do Mundo por causa dele, porque não joga p… nenhuma na seleção”, finalizou Neto sobre Neymar.

A apresentadora Sônia Abrão não mediu esforços e nem poupou críticas a Neymar e Anitta. Em defesa de Bruna Marquezine, pelo ocorrido no carnaval deste ano, Sônia chamou a funkeira de “intrusa” e “malandra”, segundo a apresentadora Anitta era a única pessoa que não teria nada a perder nisso: “Se aproxima do Neymar, se engancha no Neymar e arruma a história do trio elétrico, depois camarote, depois beija, não beija“, sem papas na língua a apresentadora completou que Neymar caiu feito um patinho e que realmente não pensou um segundo naquela pessoa que ele já tinha namorado e que tinha pensado até em casar.

Fontes: Caras.Uol / Esporte.ig / areavip / Imprensa NN Consultoria / Foto: Portal Ligação Teen