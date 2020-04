Em meio a pandemia, times da região vivem incertezas em 2020

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução

Boa Esporte, Caldense e Pouso Alegre vivem um dilema parecido em 2020, a incerteza do trabalho nesta temporada, isso tudo em virtude da paralisação dos campeonatos devido a pandemia do novo coronavírus.

O ano de 2020 começou muito bem para o ‘Pousão’ e a ‘Veterana’, o time de Pouso Alegre liderava isolado o Campeonato Mineiro do Módulo II, já a equipe de Poços de Caldas estava no G-4 do Módulo I. O Boa Esporte era o que mais apresentava dificuldades para se encontrar na temporada, no entanto, vinha de resultados importantes como a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, e três partidas invictas contra os clubes da capital.

Boa Esporte

Se dentro de campo o Boa era a equipe que mais apresentava dificuldades, fora deles o contexto é diferente. Devido ao sistema de trabalho de sua direção, o time consegue manter seus contratos em dia e ainda anuncia reforços para o restante da temporada, caso do goleiro Rafael Pascoal e o zagueiro Gustavo Carvalho. Além das novas contratações, o clube acertou também a renovação do goleiro, Renan Rocha.

Vale lembrar que além do Campeonato Mineiro, a equipe varginhense ainda terá o Brasileirão da Série C este ano.

Caldense

A Caldense fazia uma grande temporada até o momento da paralisação. O time de Poços de Caldas era uma das sensações do Módulo I, seguia em quarto a duas rodadas do fim e a três pontos do quinto, Cruzeiro. A’Veterana’ ainda teria o duelo direto dentro de casa, contra a raposa.

No entanto, após a paralisação e consequentemente a falta de renda e o fim dos contratos dos atletas, poderão fazer com que o clube jogue com um time diferente do habitual o restante do campeonato. É que, alguns dos atletas viram seus contratos vencerem no último domingo (26). Em entrevista, ao G1 o presidente da Caldense, Rovilson Ribeiro disse que os atletas formados através de uma parceria com empresários vão ficar, no entanto, o resto do time ainda é uma indefinição. “A gente não pode fazer a promessa de que vai voltar o mesmo time, completinho, com todos os que estavam disputando.” – disse, o presidente.

Pouso Alegre FC

O Pouso Alegre que liderava com folga o Módulo II do Campeonato Mineiro, decidiu por paralisar suas atividades por tempo indeterminado. Atletas e comissão técnica foram liberados.

O clube também vive um momento de indefinição devido a paralisação.