Em grave crise financeira cozinheiros do Cruzeiro entram em greve; Diretoria deve renunciar

O Cruzeiro vive a pior crise de sua história. Em campo, o time foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro de forma inédita. Administrativamente, as dívidas acumulam e já passam dos R$ 700 milhões.

Nesta quinta-feira, um grupo de funcionários resolveu protestar. Cozinheiros e assistentes de cozinha da Toca da Raposa I, onde estão as categorias de base do clube, não foram trabalhar. A informação foi adiantada pela rádio 98FM e confirmada pelo próprio clube.

Em nota, o Cruzeiro disse que a greve é retrato da crise do clube. A administração lamenta e espera efutar o pagamento o mais breve possível.

“O Cruzeiro EC esclarece que diante do grave momento político e financeiro que o clube atravessa, os salários dos colaboradores, atletas e diretores estão em atraso e a diretoria trabalha em busca de uma solução para o problema. A greve dos cozinheiros e assistentes de cozinha na Toca da Raposa I é mais um retrato da crise no Cruzeiro. Lamentamos e esperamos efetuar o pagamento de todos o mais breve possível”, diz a nota do Cruzeiro.

Diretoria deve renunciar à qualquer momento

Tudo indica que a gestão de Wagner Pires de Sá está chegando ao fim. José Dalai Rocha, presidente do conselho já prepara documento para assinatura e o fim da era Wágner Pires de Sá, juntamente com os vices Ronaldo Granata e Herminío Lopes que já indicaram renúncia.

A expectativa é que as renúncias do trio sejam oficializadas até o fim desta semana. Desta forma, o caminho ficará aberto para que o Conselho Gestor assuma a administração do Cruzeiro.

O Conselho Gestor será composto por Pedro Lourenço, dono do Supermercados BH; Emílio Brandi, do grupo Nova Safra; Pietro Sportelli, presidente da Aethra; Alexandre de Souza Faria, da Multiseg; Carlos Ferreira Rocha, do Frigorifo Uberaba; Saulo Tomaz Froes, da Lokamig; e Jarbas Matias dos Reis, que participou da comissão de sindicância e que integrou o conselho criado por Zezé Perrella em outubro para ajudar na administração. Aquiles Diniz(fundador do Banco Intermedium, atual Banco Inter) preferiu auxiliar na gestão tendo uma cadeira na Sede Administrativa, mas sem participar do grupo formalmente.

