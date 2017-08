Em crise, Vulcão bate o Betis e segue invicto na 2ª Divisão do Mineiro

Após anunciar que poderia abandonar a 2ª Divisão do Campeonato Mineiro, o Vulcão voltou a campo na manhã deste domingo (27) e venceu o Betis FC por 3 a 1 no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, impondo a quinta derrota consecutiva ao rival na competição. Os gols da partida foram marcados por Willian Emmanuel, Lucka e Matheus para os donos da casa, e Rodolfo Manoel (contra) para os visitantes.

Com o resultado, o Poços de Caldas pulou para o terceiro lugar na tabela, com 11 pontos em cinco jogos, e aparece atrás apenas do líder Coimbra, que tem 13 pontos, e do Democrata, que chegou a 12 pontos, mas tem um jogo a mais. Enquanto isso , o Betis é o vice-lanter, ainda sem pontuar.

Na próxima rodada, o Vulcão enfrenta o Ipatinga fora de casa, no Ipatingão, no sábado (2), às 16h. Já o Betis recebe o Coimbra no dia seguinte, às 10h, no estádio municipal José Mapa Filho, em Ouro Branco.