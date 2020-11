Em confronto direto contra o rebaixamento, Boa Esporte vence o São José e respira na Série C

Jefferson sai do banco e faz o gol do triunfo da equipe varginhense.

Redação CSul/Foto: Arquivo/Boa Esporte

O Boa Esporte venceu o São José por 1 x 0, na tarde desta segunda-feira (16), no Estádio Municipal de Varginha. O resultado tirou o time varginhense da lanterna e deixou o clube a dois pontos do primeiro fora do Z2 – justamente o São José -, o gol da partida foi marcado por Jefferson, já no segundo tempo.

Com a vitória, o Boa Esporte foi a 14 pontos, ultrapassou o São Bento – que soma 13 – e ficou a dois do próprio São José.

O Boa Esporte volta a campo no próximo sábado (21), às 16h, quando enfrenta o Ituano no Estádio Novelli Júnior. Já o São José-RS joga em casa no domingo (22), às 15h, contra o Londrina.