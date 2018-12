Em clima de mistério, Boa Esporte treina sem anunciar elenco para 2019

Após encerrar de forma melancólica a temporada 2018, o Boa Esporte adota uma política de mistério na montagem do elenco para o próximo ano. Os treinamentos da equipe estão acontecendo com os portões fechados no CT do clube. No entanto, alguns nomes estão sendo confirmados no clube de Varginha. O volante César Sampaio, de 28 anos, que estava no Sampaio Corrêa, é o primeiro deles e já fala como atleta do time boveta.