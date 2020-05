Em alta nos bastidores, Boa Esporte anuncia novo auxiliar técnico

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação Boa Esporte

Se em campo os clubes estão parados devido à pandemia do novo coronavírus, fora deles a movimentação segue a todo vapor, pelo menos para o Boa Esporte. O time de Varginha anunciou cinco reforços nos últimos dias, além disso acertou a renovação do goleiro, Renan Rocha. Uma outra novidade para a torcida boveta foi a divulgação da criação da nova loja tricolor. Por último, o Boa anunciou um novo auxiliar técnico da equipe, Gustavo Brancão.

Gustavo acumula passagens por várias equipes mineiras, como: Nacional de Nova Serrana, Araxá, Social e Mamoré. Em suas primeiras palavras como profissional do Boa Esporte, o auxiliar não escondeu sua satisfação em vir para o clube varginhense, “Estou muito feliz com mais uma oportunidade de defender uma equipe tão tradicional em Minas Gerais, como é o Boa Esporte! Quando surgiu esse interesse, fiquei muito agradecido pelo convite e pela oportunidade de estar num clube de tamanha expressão! Tenho certeza que a diretoria do Boa está montando um elenco muito forte e qualificado para brigar pelos seus objetivos nas competições que serão disputadas em 2020. Ao lado do grande Treinador Nedo Xavier, espero poder fazer meu melhor dentro campo para auxiliá-lo no que for possível, para juntos fazermos o melhor para o Boa Esporte. Conto com apoio e força da torcida pra juntos podermos levar o Boa a conquistar seus objetivos nesta temporada!” – disse, Brancão.