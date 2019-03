Elogiado por Taffarel e em ótima fase no Boa Esporte, goleiro Renan Rocha se destaca nacionalmente

Em entrevista exclusiva ao CSul, o goleiro Renan Rocha fala sobre sua fase na equipe de Varginha, campeã do interior no Estadual, e sobre os desafios e elogios de sua carreira; confira

Não é surpresa que o Boa Esporte se destaca em mais uma temporada no futebol mineiro. Em crescimento, a equipe levantou o caneco de Campeão do Interior no Estadual, pela ótima campanha durante o campeonato e por ser a única equipe fora da capital a chegar na semifinal da competição. Ao eliminar o Tombense nas penalidades durante as quartas de final e seguir na briga pelo título, a equipe de Varginha buscará agora uma vaga na final da competição diante do Atlético-MG, com a primeira partida no Melão, em casa, e a segunda em Belo Horizonte.

Quem muito contribuiu para o destaque da equipe no Estadual foi o goleiro titular absoluto do clube, Renan Rocha. Natural de Piracicaba-SP, o goleiro já teve passagens campeãs e de destaque por Atlético-PR e Paysandu, sendo esse último conquistando a Copa Verde no ano passado. Renan foi importante também na campanha de acesso do Bragantino para a Série A1 do Paulista, em 2017, fazendo defesas brilhantes, que colocaram a equipe paulista na elite do estado novamente.

No início do mês, um dos maiores goleiros que o Brasil já teve e atual treinador de goleiros da Seleção Brasileira, Taffarel, enviou um vídeo elogiando a campanha do Boa Esporte no Mineiro e citou a boa fase que vive Renan. Com isso, o goleiro tomou ainda mais destaque no país, vindo a ser elogiado por diversos comentaristas e profissionais. Renan ainda tem sido muito aplaudido pela torcida que vibra a cada defesa importante do goleiro.

“O Renan tem uma grande importância para bom momento que o Boa está passando, porque o desempenho dele cresceu muito durante o campeonato, principalmente na reta final, onde ele teve boas atuações, evitando vários gols, que permitiram ao Boa avançar e se manter na quarta colocação na tabela. O Taffarel dispenda todo e qualquer comentário, e atualmente é treinador de goleiros do Galatasaray da Turquia e também da nossa seleção brasileira. Nos seus tempos de jogador brilhou debaixo das traves pelos clubes onde passou e teve participação direta na conquista no tetra fechando o gol do Brasil e pegando pênaltis, além do que, como ser humano também sempre se mostrou uma pessoa de bem, muito querido e admirado por todos. No meu ponto de vista o Renan Rocha tem sim um grande futuro pela frente, não só pelo elogio feito pelo Taffarel, mas porque o Renan tem uma boa estatura, que lhe permite preencher melhor os espaços do gol, facilita na saída para as bolas aéreas, além do que, o Renan é técnico, tem um bom reflexo, tem poder de recuperação, é rápido, também sabe jogar com os pés. Além disso, tem perfil de líder, agregador de valores, se doa pelo bem do clube e dos jogadores, no entanto que é o capitão do Boa Esporte”, disse Emanoel Alves, torcedor do Boa e amante do futebol.

Um jogador busca seus sonhos através da persistência e de muita entrega. Com Renan não foi diferente. Em entrevista exclusiva ao CSul, o goleiro contou como foi o início da sua caminhada no futebol, os desafios que teve que enfrentar e seus planos daqui pra frente. Ele comentou ainda sobre o elogio recebido por Taffarel. Confira:

Entrevista com Renan Rocha

Sua carreira teve início no XV de Piracicaba. Foi ali que você notou que as portas estariam se abrindo para seu sonho?

Foi ali no XV onde comecei a sonhar, que saberia que não seria fácil, mas que um dia poderia sim jogar profissionalmente.

Quais as maiores dificuldades enfrentadas no início de sua carreira?

No início meus pais não tinham muitas condições para eu poder comprar um par de luvas, ou uma chuteira de boa qualidade, mas sempre se esforçaram para me dar o melhor que eles pudessem, assim como pagavam minhas passagens de ônibus todo dia para que eu pudesse treinar. Saia de casa às 5 da manhã para ir à escola, saia correndo após a aula, mal almoçava e viajava todos os dias até Americana, cidade vizinha a Piracicaba, para treinar, e voltava pra casa só as 8 da noite. Era sacrificante, mas era meu sonho, e graças a Deus consegui realizá-lo.

A que você atribui a boa fase que vive no Boa Esporte?

Nossa boa fase começou quando o grupo todo entendeu que se todos ajudassem um ao outro, e não colocasse o “eu” em primeiro lugar, então poderíamos ser uma equipe competitiva, e hoje podemos dizer que conseguimos alcançar isso dentro de campo.

Você recebeu um elogio de Taffarel, um dos maiores goleiros que o Brasil já viu jogando. Qual seu sentimento em ser lembrado pelo treinador de goleiros da seleção?

Ser lembrado e elogiado por um grande goleiro que foi o Taffarel, e hoje é preparador de goleiros da seleção, com certeza é um sentimento de muita alegria, e de saber que estou no caminho certo, mas não posso achar que está tudo bom, mas que sempre preciso melhorar para um dia voltar pra um time de série A.

Você busca chegar e ser convocado para a Seleção Brasileira? Trabalha para isso?

Já tive o privilégio de ser convocado nas categorias de base, seleção principal é um sonho, mas o vejo muito distante, pois já tenho 32 anos, mas todos podemos sonhar com certeza.

Diante do próximo adversário no Mineiro, o Atlético, será um jogo difícil. Você acredita que o Boa Esporte está no caminho de conseguir uma vaga na final pela bela campanha que vem realizando?

O confronto da semifinal vai ser muito difícil, eles têm um ótimo elenco, investimentos maiores, mas se formos humildes e nos doarmos até nossa última gota de suor, quem sabe surpreendemos e conseguimos a vaga na final.

Você vem realizando defesas importantes na equipe boveta e foi um dos responsáveis pela classificação diante o Tombense, defendendo o segundo pênalti nas cobranças. Você chegou a estudar os adversários, fez algo diferente para se preparar para uma eventual disputa de penalidades?

Felizmente estou podendo contribuir com nossa equipe, e especificamente nas penalidades, estudei as cobranças da equipe deles junto com o Manga preparador de goleiro, e o Jorge analista de desempenho, tínhamos os vídeos deles no jogo da copa do Brasil, mas na hora das penalidades nunca é 100% de certeza, então procurei sempre esperar até o último instante pra sair na batida da bola, e fui feliz em defender a cobrança.

O Boa é o campeão do interior de Minas. Qual a importância de conquistar um título com a equipe de Varginha, quarta força do estado?

Conquistar um título com uma equipe considerada pequena, e sempre gratificante, desde o começo do campeonato colocamos esse como nosso principal objetivo, e conquistamos, agora vamos sonhar com uma final.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto destaque: Patrocinio Photos Studio Sports