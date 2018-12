Elenco da Caldense visita sede do clube e se prepara para jogo-treino neste sábado

A Caldense segue a preparação de seu elenco para as disputas de 2019. Após a realização de exames e fortes treinamentos no CT do Clube, os jogadores realizaram uma visita a sede social do clube, na noite da última quarta-feira (19).

O passeio foi organizado pela diretoria, e teve como guia, o presidente da equipe, Rovilson Ribeiro. O diretor aproveitou a oportunidade para apresentar as dependências do local e ensinar um pouco da história da Veterana para os atletas. Ao fim, houve ainda uma confraternização entre os atletas, com a presença de um grupo de samba.