Elenco da Caldense passa por novos testes físicos

“Estou apalavrado com o clube há pouco mais de duas semanas. Nesse período estive em contato direto com o auxiliar Airton Trevisan, passando atividades e acompanhando o desempenho do grupo. Não pude me apresentar antes devido aos compromissos na clínica. Mas o Airton tem feito um ótimo trabalho e vamos dar sequência às atividades”, afirmou o novo preparador.

A Caldense estreia no Campeonato Mineiro diante o América, no Ronaldão, dia 20 de janeiro, às 11 horas.

Foto: Renan Muniz/Caldense