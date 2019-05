Eleição do Conselho Deliberativo da Caldense para o triênio 2019/2022 será dia 29 de maio

Na próxima quarta-feira, dia 29 de maio, acontecerá a votação para definir os integrantes do Conselho Deliberativo da Caldense relativo ao triênio 2019/2022. A eleição terá chapa única, apenas a “Chapa 13 de Maio” concorre ao pleito. A votação será na sede do clube, no salão do Piano’s Bar, das 14h30 às 19h.

Podem votar sócios quotistas com mais de dois anos de título, que estejam em dia com as mensalidades. A apuração terá início assim que a votação for encerrada. Logo em seguida, o resultado será divulgado e os membros empossados. Posteriormente haverá a definição da mesa diretiva através do voto dos integrantes eleitos e dos Conselheiros Natos.



Fonte: Assessoria de Comunicação / Fotos: Renan Muniz / Caldense / Arquivo