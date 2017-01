Eduardo Calixto conquista ultramaratona mais difícil do Brasil

O ultramaratonista Eduardo Calixto, de Santa Rita do Sapucaí, conquistou, neste sábado (14), pela quarta vez o título de campeão da Brazil 135+ Ultramarathon, corrida considerada a mais difícil do país. A prova é realizada na Serra da Mantiqueira entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. A distância percorrida pelo atleta do Sul de Minas foi de pouco mais de 256 Km com o tempo de 34h27m.

O desafio que começou na última quinta-feira (12), na cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, passou por várias cidades na Serra da Mantiqueira, trajeto que passa pelo circuito do “Caminho da Fé”.

– Eu estou muito feliz por essa quarta vitória. Agradeço primeiro à Deus por me dar forças, à minha família, e aos meus companheiros da equipe de apoio Ronan Junior, Lucas Murad, Robson Vigilato, Ricardo Brant e Eduardo Paduan. Foi uma conquista muito comemorada -, disse o atleta.

Além desta conquista, Calixto venceu a prova nos anos de 2012, 2013 e 2016. Em 2014, por causa da chuva e por questão de segurança, ele resolveu abandonar a competição. Já em 2015, ficou com a medalha de prata. O atleta, que assim como muitos brasileiro não vive apenas do esporte, concilia a rotina de treinos com o trabalho de jardineiro na prefeitura de Santa Rita do Sapucaí.

– Uns três dias na semana eu saio para treinar às 4 horas da madrugada. Às 7h, eu já estou no meu trabalho. No fim do dia, eu vou para a academia, porque preciso fortalecer o corpo. Sem contar o sábado e domingo que também treino. Não é fácil, mas conto com apoio de pessoas que acreditam em mim – contou o tetracampeão.

Com jeito simples, Calixto confessa que já perdeu as contas de quantos quilômetros percorreu nestes 21 anos desde que resolveu começar a correr.

Com a conquista da BR135+, o atleta garantiu a participação na Badwater Ultramarathon, considerada a corrida mais difícil do mundo. A prova com percurso de 217 Km é realizada na Califórnia no mês de julho, quando as condições climáticas são extremas e as temperaturas podem chegar a 54ºC.

Fonte: EPTV