Edema persiste, e Dedé será afastado temporariamente das atividades do Cruzeiro

O zagueiro Dedé será afastado temporariamente das atividades no Cruzeiro, informa o departamento médico do clube. O defensor passou por uma ressonância magnética que confirmou que o edema ósseo no joelho esquerdo persiste. Não há previsão de retorno do atleta aos campos. Nesse intervalo, o jogador ficará em repouso absoluto e andará de muletas para evitar eventual desgaste no joelho.

“Ele estava fazendo as atividades com todo cuidado. Apesar dessa atenção especial, ele fez um exame e ficou constatado que a lesão continua”, resumiu o médico Sérgio Freire Júnior, em contato com o Superesportes.

Com a camisa celeste, o zagueiro chegou a ser convocado para Seleção Brasileira pelo técnico Luiz Felipe Scolari em 2013. Ele esteve na lista dos relacionados para os amistosos com Coreia do Sul e Zâmbia. No clube, foi peça importante no bicampeonato brasileiro. Porém, um edema ósseo no joelho direito sofrido em 5 de novembro de 2014 – empate por 3 a 3 com o Santos, na Vila Belmiro, pela semifinal da Copa do Brasil – deu início aos sucessivos problemas.

Dedé passou todo o ano de 2015 ausente dos gramados. Em 2016, ele voltou no começo do ano, porém fez apenas seis partidas. Uma fratura na patela do joelho direito diagnosticada em março obrigou o camisa 26 a passar mais um longo período no departamento médico.

Depois de ficar fora do futebol por um ano e 22 dias por causa da enfermidade, Dedé voltou a jogar em 21 de março deste ano. O zagueiro disputou sete partidas até sofrer um edema ósseo no joelho esquerdo, em junho, por forçar a perna que até então não tinha lesão. À época, o clube estabeleceu prazo de quatro a seis semanas para o retorno do jogador.

Cobrado nas redes sociais, o zagueiro desabafou, no dia 1º de agosto.”Só quero deixar bem claro que não estou e nem nunca fui acomodado. Infelizmente veio esta lesão em um retorno onde estava me sentindo tão bem jogando. Cada dia que estava treinando eu achava que nunca mais teria uma lesão, mas infelizmente tive e está sendo muito difícil para mim. Estou tentando voltar”, escreveu Dedé, finalizando a mensagem com um trecho da música ‘Clareou’, interpretada pelo sambista Xande de Pilares.

Dedé jogou 98 partidas com a camisa do Cruzeiro, sendo 85 em seus dois primeiros anos de clube, e marcou nove gols. O zagueiro tem contrato com a Raposa até dezembro de 2018.

