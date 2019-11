Dupla Varginhense conquista primeiras medalhas nos jogos da juventude

Pin Compartilhar 0 Compart.

Saiu a primeira medalha para Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude, torneio esse que está sendo disputado em Blumenau, Santa Catarina.

Fernanda Reis e Thayssa Machado conquistaram uma medalha inédita para a modalidade no estado. As duas foram medalha de bronze no torneio de equipe “Módulo 1”.

A seleção Mineira de Tênis de Mesa é composta por 16 atletas, sendo quatro da AVE Varginha, são eles: Adryan Silva; Fernanda Reis; Thayssa Machado e João Pimenta.

Fonte: Carla Beraldo

Foto: CBTM