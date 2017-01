Dupla de Varginha conquista segunda posição na Brazil 135+ Ultramarathon

A dupla Caroline Lima Martins e Glenio Moraes Carvalho, atletas corredores da cidade de Varginha, conquistaram na semana passada a segunda posição na categoria de revezamento da Brazil 135+ Ultramarathon, competição considerada a mais difícil do país.

Caroline e Glenio percorreram 255 Km com o tempo total de 36h em prova realizada na Serra da Mantiqueira, entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. A distância percorrida equivale a 6 maratonas e o percurso realizado teve largada na quinta-feira (12/1) em São João da Boa Vista (SP) e chegada na sexta-feira (13/1) em Campos do Jordão (SP), no trajeto que passa pelo circuito do “Caminho da Fé”.

Caroline disse que durante todo o trajeto os atletas contam com um carro de apoio (de caráter obrigatório dos participantes). “Nesse carro vão dois motoristas e dois atletas, que são os pacers. Estes correm ao lado e dão o ritmo da prova. Eles não deixam o desânimo bater e trabalham o psicológico a todo momento”, menciona a atleta. Para se alimentar e hidratar, Caroline explica que tudo fica dentro do carro. “Comemos e bebemos a cada 20 a 30 minutos”, revela.

Para a participação na BR 135+, a dupla contou com a ajuda do técnico Mariano Moraes (da cidade de Pouso Alegre) e da nutricionista Cynthia Totti.

Via: Blog do Madeira