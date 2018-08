Duelo Alviverde: Preparação de América x Palmeiras

Felipão estreia pelo Palmeiras contra o Coelho e Adilson Batista quer manter foco da equipe americana

A terceira passagem do treinador Luiz Felipe Scolari no Palmeiras vai ter início neste domingo (5), às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, no confronto contra o América, válido pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado para substituir Roger Machado, demitido na semana passada após a derrota para o Fluminense, Felipão será apresentado de forma oficial à imprensa na sexta-feira (3), às 15 horas, na Academia de Futebol, em São Paulo, e dará o seu primeiro treinamento no sábado (4), quando encontrará os jogadores, já em Belo Horizonte.

Felipão vai comandar pela primeira vez o time do Palmeiras diante da torcida alviverde, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, apenas no próximo dia 12, às 19 horas, quando terá como adversário o Vasco, pelo Brasileirão. Antes, a equipe jogará na quarta-feira contra o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Wesley Carvalho, técnico do time sub-20 que dirigiu interinamente a equipe na vitória do último domingo diante do Paraná, em casa, revelou que conversou por telefone com o treinador, que estava em Lisboa resolvendo problemas particulares antes de voltar ao Brasil.

Esta semana o time já foi dirigido nos treinamentos por Paulo Turra, auxiliar de Felipão, que estará no banco de reservas contra o Bahia, nesta quinta-feira, às 19h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Adilson Batista

O elenco americano se reapresentou e iniciou, na manhã de terça-feira (31), a preparação para o confronto com o Palmeiras, no domingo. A semana ‘livre’ para treinamentos servirá para que o novo treinador possa corrigir falhas e aprimorar acertos observados nas vitórias sobre Internacional (2 a 1) e Santos (1 a 0) nas duas últimas rodadas.

Será uma boa oportunidade para Adilson Batista comandar diferentes atividades no CT Lanna Drumond, já que o técnico não teve muito tempo para treinar antes dos dois compromissos em que dirigiu a equipe. Ele preferiu utilizar um dia antes de cada jogo contra Inter e Santos para orientar teoricamente os jogadores.

“Tem muita coisa para trabalhar. Melhorar a saída, a transição, a ultrapassagem, sair um pouco mais rápido, ter um pouco mais de manutenção, jogar um pouquinho mais”, comentou Adilson. O América é o segundo time que mais erra passes e apenas o 17º que mais acerta o fundamento.

Fonte: Super Esportes / Foto: Ale Cabral