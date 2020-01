Dodô Zandoná é o novo reforço do Carajás EC para o Campeonato Paraense

Pin Compartilhar 0 Compart.

Com passagens por times tradicionais de São Paulo, volante reforça time para o estadual

O meia/volante Dodô Zandoná, de 27 anos, é um dos grandes reforços do Carajás Esporte Clube para o Campeonato Paraense 2020. O atleta tem passagens por times tradicionais de São Paulo, como São Caetano e Bragantino.

O atleta está a uma semana treinando com o clube. Já participou de amistosos, sendo que o primeiro contra o Bragantino, fez um gol olímpico.

“Minha expectativa é a melhor possível. Estamos trabalhando firme pra poder fazer um bom campeonato. Minha chegada foi boa, um lugar bem tranquilo, todos me receberam muito bem, um clube novo, que está se estruturando agora, mas que está no caminho certo”, disse Dodô Zandoná.

O volante também falou sobre as pretensões do clube na competição.

“Sabemos das dificuldades que encontraremos na competição. Nosso grupo é um grupo jovem, mas com bastante qualidade, jogadores que apesar de jovens, já com muita experiência, então acredito que teremos tudo pra fazer um campeonato. O objetivo é fazer bons jogos e ficar entres os 4 finalistas, sabemos das dificuldades, mas vamos firme para alcançar os objetivos traçados”, ressaltou.

Dodô finaliza mandando recado para a torcida.

“Para a torcida posso deixar a certeza de que esforço e dedicação não iram faltar. Faremos sempre o possível para alcançar o objetivo, e no fim da temporada sair com dever cumprido”, finalizou.

O Carajás entra em campo no dia 19 de janeiro (domingo), contra a equipe do Paragominas. Pela primeira rodada do Parazão.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Matheus / Carajás EC