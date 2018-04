Djian revela propostas por Digão e sinaliza que lateral-esquerdo deixará o Cruzeiro

Utilizado em apenas três oportunidades por Mano Menezes na campanha vitoriosa do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, o zagueiro Digão recebeu algumas consultas e poderá deixar a Toca da Raposa II. A revelação foi feita pelo diretor de futebol Marcelo Djian em entrevista coletiva nesta terça-feira. O camisa 28 já recebeu ofertas do Vitória e do Sport, mas o clube celeste aguarda um parecer de seu departamento médico – Murilo tem um trauma no ombro esquerdo – para definir se negociará o defensor.

“Digão é um excelente profissional, de caráter. Tem tido consultas em virtude de não estar jogando. O Vitória e o Sport fizeram consultas. Agora estamos aguardando. Teve a lesão do Murilo, o Dedé está retornando de um grande tempo de inatividade, retornou muito bem, mas estamos aguardando partidas para definir se podemos emprestá-lo (Digão). Vai depender muito das contusões que temos sofrido. É uma decisão que vamos tomar nas próximas semanas”, projetou o dirigente.

O Cruzeiro acertou a contratação de Digão em julho de 2017. O zagueiro assinou contrato por três temporadas e, desde então, encontra forte concorrência na disputa por posição na defesa do Cruzeiro. Além dele, Mano tem à disposição Murilo, Leo, Manoel e Dedé. Arthur e Cacá, das categorias de base, também estão no elenco. Desde que chegou à Toca, Digão disputou 15 partidas e não marcou gols. Victor Luiz de saída Outro que não deverá permanecer no Cruzeiro é o lateral-esquerdo Victor Luiz, revelado nas categorias de base e promovido ao elenco profissional em janeiro. Ele não chegou a receber oportunidade em 2018 e será negociado em função da chegada de Patrick Brey, contratado ao Tupi, para a mesma posição. “Sobre o Victor Luiz, o Mano já tinha sinalizado (a possibilidade de negociá-lo), em função de termos Egídio e Marcelo Hermes. E agora com a chegada do Patrick (Brey), devemos emprestá-lo. Para qual time não sabemos, não avançou nada concreto”, afirmou Djian. Na manhã desta terça-feira, o diário Record, de Portugal, noticiou que o lateral do Cruzeiro despertou interesse do departamento de análise de desempenho do Sporting Braga. O Marítimo, também de Portugal, seria outro interessado em contratar o cruzeirense.

Fonte: super Esportes / Foto: Alexandre Guzanshe